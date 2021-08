Le nouveau Every Time I Die en Octobre, un nouveau single en vidéo

Every Time I Die vient d’annoncer le sortie de son nouvel album « Radical » le 22 octobre prochain via Epitaph. Le groupe en dévoile un extrait en vidéo avec le nouveau single « Post-Boredom ».

“Radical” track listing:

01 – “Dark Distance”

02 – “Sly”

03 – “Planet Shit”

04 – “Post-Boredom”

05 – “A Colossal Wreck”

06 – “Desperate Pleasures”

07 – “All This And War”

08 – “Thing With Feathers”

09 – “Hostile Architecture”

10 – “AWOL”

11 – “The Whip”

12 – “White Void”

13 – “Distress Rehearsal”

14 – “sexsexsex”

15 – “People Verses”

16 – “We Go Together”