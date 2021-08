Communiqué de presse du 25 Août 2021: Le big 4 à la française, Le Gros 4, à l’assaut des Zénith !

Le meilleur du rock français réuni sur un plateau unique.

Après des concerts parisiens à succès, MASS HYSTERIA, NO ONE IS INNOCENT, TAGADA JONES, ULTRA VOMIT se réunissent pour une tournée explosive de 8 dates dans des Zénith disséminés un peu partout en France !

Sous la dénomination « Le gros 4 », les pointures du rock français partent sur les routes avec un concept clin d’oeil à la tournée d’anthologie « The big 4 of thrash » rassemblant Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax.

La règle est simple : une même durée de concert pour chaque groupe, un ordre de passage différent tous les soirs et c’est une soirée unique pour chaque Zénith !

Prêt pour la reprise des concerts ? GO!

C’est autour de 4 artistes rock reconnus que cette ambitieuse affiche s’arrêtera aux 4 coins de la France en janvier et février 2022.

Pointures du genre intemporels, Le gros 4 réunit No one is innocent à l’aube de la sortie de son huitième album « Ennemis » (Verycords) et Mass Hysteria dont le retour colossal depuis quelques années s’est matérialisé par une programmation en co-tête d’affiche du Hellfest 2019 et deux disques d’or !

Plus récemment, Tagada Jones a pu se targuer d’atteindre les 7 millions de vues sur Youtube avec un « Mort aux cons » désormais hymne d’une génération indignée et Ultra Vomit continue d’amuser les foules toujours plus denses à chacun de ses concerts, qu’il s’agisse de l’ Alhambra, du Trianon, de l’Olympia ou d’un Zenith !

4 groupes qui se distinguent par une « identité forte et une bonne réputation scénique » d’après Le Parisien et un concept de total partage d’affiche, dans les plus grandes salles de France, pour le bonheur des fans inconditionnels du rock français.

BILLETTERIE

Mise en vente de la billetterie le 30 Août 2021 sur ce lien :

https://web.digitick.com/index-css5-legros4-pg1.html

Prix unique : 42€