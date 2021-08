La tournée BEHEMOTH, ARCH ENEMY et CARCASS repoussée à 2022

La tournée européenne de BEHEMOTH, ARCH ENEMY et CARCASS est reportée à octobre 2022 en raison de la situation mondiale actuelle.

Le fondateur et guitariste d’ARCH ENEMY, Michael Amott nous dit: « Personne n’est plus déçu que nous à ce sujet, c’est sûr. Mais c’est comme ça, et nous avons déjà hâte d’y revenir en 2022 ! Restez en bonne santé, restez Metal ! »

Le leader de BEHEMOTH et visionnaire créatif, Nergal, est d’accord: « Comme le dit Michael, c’est ce que c’est – nous y retournons pour 2022 ! BEHEMOTH arrive avec de la nouvelle musique et de nouvelles manigances scéniques… un spectacle qui vaut la peine d’attendre. On se voit là-bas ! »

Voici les nouvelles dates de la tournée:

ARCH ENEMY & BEHEMOTH “The European Siege 2022”

+ special guest: Carcass

+ Unto Others

2022-09-27 IE – Dublin, Olympia Theatre

2022-09-29 UK – Glasgow, O2 Academy Glasgow

2022-09-30 UK – Manchester, O2 Apollo

2022-10-01 UK – Birmingham, O2 Academy Birmingham

2022-10-02 UK – London, O2 Academy Brixton

2022-10-04 FR – Paris, Le Zénith

2022-10-05 FR – Toulouse, Le Bikini

2022-10-07 PT – Lisbon, Coliseu de Lisboa

2022-10-08 ES – Madrid, Palacio Vistalegre

2022-10-09 ES – Barcelona, Palau Sant Jordi

2022-10-11 FR – Lyon, Le Radiant

2022-10-12 IT – Milano, Alcatraz

2022-10-14 DE – Berlin, Columbiahalle

2022-10-15 CZ – Prague, Tipsport Arena

2022-10-16 HU – Budapest, Barba Negra

2022-10-18 AT – Vienna, Gasometer

2022-10-19 PL – Katowice, Spodek

2022-10-21 DE – Ludwigsburg, MHP Arena

2022-10-22 NL – Den Bosch, Mainstage Brabanthallen

2022-10-23 BE – Brussels, Forest National

2022-10-25 CH – Zurich, Samsung Hall

2022-10-26 DE – Frankfurt, Jahrhunderthalle

2022-10-28 DE – Munich, Zenith

2022-10-29 DE – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

2022-10-30 DE – Hamburg, edel-optics.de Arena

2022-10-31 SE – Gothenburg, Partille Arena

2022-11-02 FI – Helsinki, Ice Hall

2022-11-04 SE – Stockholm, Annexet

2022-11-05 DK – Copenhagen, Forum

2022-11-06 NO – Oslo, Sentrum Scene