JINJER qui va sortir son nouvel album intitulé « Wallflower » demain, en dévoile le titre éponyme en vidéo et à voir ci-dessous. Il fait partie des titres les plus originaux de l’album que nous avons en écoute en ce moment et dont la chronique sera disponible aujourd’hui.

Track Listing:

01. Call Me a Symbol

02. Colossus

03. Vortex

04. Disclosure!

05. Copycat

06. Pearls and Swine

07. Sleep of the Righteous

08. Wallflower

09. Dead Hands Feel No Pain

10. As I Boil Ice

11. Mediator