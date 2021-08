Jerry Cantrell (Alice In Chains) a dévoilé une vidéo Behind The Scenes de son dernier clip pour le single « Atone ». A noter la présence en guest sur le titre de Duff McKagan (Guns N’ Roses), Greg Puciato (ex-The Dillinger Escape Plan) et Gil Sharon (ex-The Dillinger Escape Plan).

Le clip a été tournée pendant 4 jours à Joshua Tree, à Phoenix et à Los Angeles.

Tout est à voir ci-dessous.