Jeffrey Nothing (ex-Mushroomhead) vient de dévoiler une vidéo pour le nouveau single « The Outage ». Il s’est associé à l’autre ex-Mushroomhead, le guitariste Thomas Church après leur départ du groupe en mars 2018. Le groupe comprend également l’ancien batteur de MOTOGRATER et THE BROWNING Noah « Shark » Robertson, le chanteur Ian D. Sniesak et le bassiste Steven Adams.