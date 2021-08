Interview de DEAD TREE SEEDS à propos de son album « Push the Button »

DEAD TREE SEEDS est un combo français de thash metal, né fin 2009 et qui a sorti pendant la crise sanitaire son deuxième album « Push the Button ». Entretien avec Alex le batteur du groupe pour en savoir un peu plus…

Pourrais-tu nous présenter qui se cache derrière DEAD TREE SEEDS et le parcours du groupe ?

Alex: Alors DEAD TREE SEEDS est un groupe de thrash métal « old school » formé fin 2009/ début 2010 par nico (guitare) et moi (batterie).

Un premier album « Seeds of Thrash » en 2013, s’en suivi divers changements de line up dont le départ de Nico et nous revoilà au complet avec de la stabilité j’espère lol et un nouvel album.

Pourquoi un groupe de thrash ? Qu’est ce qui vous pousse à reprendre un style qui a connu son heure de gloire il y a quelques années déjà ou à ne pas plutôt aller vers du Metal plus contemporain ?

Le style que nous jouons n’est pas calculé. c’est surtout ce qui ressort naturellement quand nous prenons nos instruments. Nous écoutons tous différents style de musique, métal ou non mais notre style de prédilection reste le thrash métal, nous avons tous été bercé avec lol

Votre deuxième album « Push the Button » est sorti en Octobre 2020, quel retour vous a le plus étonné et pourquoi ?

Un peu tous en fait lol. Nous ne pensions pas avoir autant de retours positifs de la presse spécialisée, cela nous a fait extrêmement plaisir. Après, si je devais cité le plus étonnant, pour moi, c’est d’apprendre par hasard que nous avions été classé 15eme dans le top 20 des sorties thrash dans le webzine « world of metal ». Ca fait bizarre d’être au milieu de groupe comme Havok ou Warbringer qui sont, pour nous, des références .

Avec le recul qu’est-ce que vous aimeriez changer ou que vous voyez différemment ?

Plus je prends du recul, plus je me dis que je ne changerai rien.

Nous avons eu pas mal de galères, notamment de line up, mais cela fait partie de l’histoire du groupe, c’est ce qui a forgé DEAD TREE SEEDS et fait que nous nous sommes rencontrés et ce que le groupe est maintenant.

Nous jouons entre potes une musique qui nous fait kiffer, les morceaux sont bien accueillis, c’est cool.

De plus, je ne pense pas que les regrets soient utiles, tout le monde rencontre des problèmes, fait des erreurs, il ne faut pas regretter mais apprendre de cela pour progresser.

7 ans se sont d’ailleurs écoulés entre vos deux albums, c’est assez long comme délai, qu’est-ce qui vous a retardé ou pourquoi ce temps ?

Ahhhh bonne question lol. Et bien la réponse est simple, le manque de stabilité. Nous avons eu pas mal de changements de line up dans le groupe ce qui ne permet pas de pouvoir avancer.

Je tiens a préciser quand même qu’il n y a pas d’animosité. Les changements sont surtout du fait d’opportunité professionnelles pour les uns, des déménagements plutôt loin pour d’autres, l’envie de faire autre chose…..

Avec qui et où avez-vous travaillé pour la production de ce nouvel album ? Est-ce important de se faire aider ?

Nous avons travaillé avec Alexandre Beucler pour l’enregistrement.

Il a été de supers bons conseils et c’est une rencontre humaine géniale.

Oui je pense qu’il est très important d’avoir les bonnes personnes autour de soit. Alex fait partie de ces gens compétents et qui sont des passionnés.

Il a été totalement logique et naturel de bosser avec lui pour la production de notre prochain EP qui va sortir en février 2022

Même si la pochette semble plutôt explicite, peux-tu nous en dire un peu plus ?

La pochette est directement inspirée par le morceaux « Push the Button ».

Elle représente donc les politiciens (le mec sur le trône) qui ont ce pouvoir improbable de pouvoir détruire la planète juste en appuyant sur un putain de bouton.

Derrière ce personnage, on voit une ombre qui représente tous les lobying et trucs du genre qui manipulent les politiques à coup de millions.

La vidéo étant partout, allez vous succomber à l’appel ? Notamment après la Lyric vidéo pour « Thru God For Vengance ».

Tu as raison lol avec internet il y a des milliards de vidéos lol

En ce qui nous concerne, nous allons tourner un clip à la rentrée et une autre lyrics vidéo a venir.

Quelles sont les prochaines étapes pour le groupe ? Des concerts ? De nouveaux titres ?

Pour la suite, comme je disais plus haut, un EP en cours de mix prévu pour février 2022.

nous avons également bien avancé pour la composition du 3eme album.

Après, pour les concerts, nous espérons pouvoir reprendre rapidement (comme tout le monde lol).

Un mot pour la fin ?

2 mots plutôt si tu veux bien lol.

Déjà merci a toi pour l’interview et ensuite une grosse pensée pour tous les intermittents et personnes qui bossent dans la culture car je sais que c’est vraiment galère pour eux

Plus d’infos: https://www.facebook.com/DeadTreeSeedsThrash/

ou https://deadtreeseeds.bandcamp.com/releases