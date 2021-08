HIPPOTRAKTOR dévoile une vidéo pour « Manifest The Moutain »

HIPPOTRAKTOR annonce son nouvel album « Meridian » via Pelagic Records le 15 octobre prochain. Le groupe en dévoile un extrait avec la vidéo de « Manifest the Mountain » à voir ci-dessous.







Communiqué: Le pouvoir de la musique de faire apparaître des images dans l’esprit est aussi fascinant qu’indéniable.

Avec son premier album Meridian, le groupe belge de métal progressif et post-métal HIPPOTRAKTOR

explore ces caractéristiques au maximum, créant une expression du Sublime, une grandeur au-delà de toute possibilité de calcul, de mesure ou d’imitation – qui va au-delà de la simple évocation d’images, dans le domaine du grand art et de la philosophie.

Depuis la sortie de leur premier EP P’eau (2018), qui a été acclamé, ces musiciens basés à Malines ont perfectionné leur art en matière d’écriture et de production, en construisant un nouveau home studio

pour enregistrer du matériel tout en passant d’un trio à un ensemble de cinq musiciens.

Stefan De Graef (Psychonaut), chanteur et percussionniste, et Sander Rom ,guitariste et chanteur. (L’Itch), HIPPOTRAKTOR est devenu un groupe plus polyvalent, capable d’utiliser une plus large palette de sons. amenant le son prog metal instrumental du groupe vers de nouveaux horizons.

Pour les fans de Meshuggah, Periphery, Cloudkicker, Intronaut, Animals As Leaders, Gojira, Skyharbor, Psychonaut