HEADCHARGER qui sortira son nouvel album « Rise from the Ashes » le 10 septembre via At(h)ome, et dont la chronique est à lire en suivant ce lien, vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Another Day Alive« . Le titre a été enregistré lors d’une Session Live, filmée au Big Band Café (Hérouville St Clair, France).