ENSLAVED vient d’annoncer la sortie d’un nouvel EP 4 titres intitulé « Caravans To The Outer Worlds » le 1er octobre prochain via Nuclear Blast. Un extrait est dispo ci-dessous en vidéo, avec le titre éponyme.

En voici le track listing:

01 – “Caravans To The Outer Worlds”

02 – “Intermezzo I: Lonnlig – Gudlig.”

03 – “Ruun II – The Epitaph”

04 – “Intermezzo II: The Navigator”