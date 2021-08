Communiqué: Seattle, WA — Le groupe de metal de Seattle Dragged Under et Mascot Records / Mascot Label Group présentent « Brainwash Broadcast feat. Spencer Chamberlain ». La vidéo qui l’accompagne, avec Chamberlain d’Underoath, peut être visionnée ci-dessous.





Le groupe commente : « Brainwash Broadcast n’est pas une allégorie hyper nuancée, c’est un journal sur le sensationnalisme médiatique que nous subissons tous les jours. Vous pouvez entendre la même histoire de deux médias différents avec des idéologies concurrentes, et penser deux choses complètement différentes. Il peut être difficile de décrypter la satire de l’actualité réelle certains jours, car nous sommes inondés d’articles d’opinion subjectifs et de titres accrocheurs. Nous avons un problème de division et de peur, et les médias en sont le centre. »

Le 6 août, le groupe a sorti WE’LL DO IT LIVE via Mascot Records / Mascot Label Group. A l’occasion de ce titre, Dragged Under a présenté « Hypochondria », qui peut être écouté et visionné ci-dessous.





Auparavant, Mascot Records a sorti une version deluxe du premier album du groupe intitulée The World Is In Your Way, avec deux titres bonus ajoutés intitulés « Just Like Me » et « Feel It' ». Tony Cappocchi (chant), Ryan Bruce (guitare), Sean Rosario (guitare), Hans Hessburg (basse) et Kalen Anderson (batterie) ont trouvé un équilibre insaisissable entre le punk, le hardcore, le métal technique et l’alternatif. À ce jour, l’album compte plus de 12 millions de streams collectifs, tandis que le groupe a été applaudi par Alternative Press comme l’un des 20 premiers albums qui ont fait passer le Metalcore au niveau supérieur en 2020. Le journal a écrit : « Le premier album complet de Dragged Under ressemble à une playlist de rêve faite par un enfant de la scène des années 2000. Il y a du mélodique, du deathcore, du pop punk, du post-hardcore et puis du nu metal et des Foo Fighters à écouter quand il n’y a personne. »

En parlant de la venue en Europe, le frontman Tony Cappocchi dit : « Pour beaucoup d’entre nous, voyager en Europe a toujours été sur notre liste de choses à faire, mais nous n’étions pas sûrs de pouvoir le faire un jour, alors être capable d’avoir notre musique qui nous emmène à l’autre bout du monde pour jouer dans des festivals auxquels nous n’avons jamais rêvé d’assister est une leçon d’humilité ».

En concert à Paris le 22 juin 2022/ Backstage BTM