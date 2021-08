Communiqué: Candlelight Records est heureux d’annoncer la signature du quintet canadien de death metal Burning The Oppressor et la sortie de leur nouvel album DAMNATION le 29 octobre. Le groupe a publié le premier single de l’album, ‘Warrior‘, avec le chant de Simon Girard de Beyond Creation.

A propos de la signature avec Candlelight Records, le groupe déclare : « C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que Burning The Oppressor rejoint le légendaire et incroyable catalogue de Candlelight Records. Travailler avec une équipe aussi expérimentée et professionnelle signifie beaucoup pour nous. Nous avons grandi en écoutant les artistes qui ont évolué sur ce label, et maintenant nous en faisons partie… C’est incroyable !« .

Au sujet du prochain album, le groupe poursuit : « Nous sommes extrêmement fiers de présenter notre prochain album ; Damnation, produit par Christian Donaldson (Cryptopsy, Shadow Of Intent, Ingested, Despised Icon, Beneath The Massacre, Beyond Creation). En tant qu’album avec une lourde critique sociale où le côté sombre de l’expérience humaine coexiste avec la maladie mentale et la dégradation, nous sommes confiants que nous serons capables de faire headbanguer les métalleux au son de notre musique. »

Burning The Oppressor a été fondé en 2012 par des musiciens passionnés aux influences différentes et armés d’un dynamisme scénique remarquable. Avec des textes intenses et des riffs brutaux, BTO met en mots et en sons les épreuves de la vie moderne et les souffrances d’une société en ébullition. Militant pour l’équité sociale et l’inclusion de tous, le groupe dénonce à travers son travail les discriminations et les oppressions.

Fort de ses expériences et de ses nombreuses prestations, des débuts au festival Rockfest de Montebello aux derniers jours au festival Heavy Montréal, la réputation de BTO est aujourd’hui plus forte que jamais.

Leur nom résonne encore dans l’esprit de tous ceux qui les ont vus en concert. BURNING THE OPPRESSOR a investit la scène métal avec force et a enflammé chacune des salles où il s’est produit.

Il a fièrement partagé la scène avec de grands groupes tels que Skeletonwitch, Mass Hysteria, Tagada Jones, The Agonist, Beyond Creation, Jungle Rot, The Browning, The Acacia Strain, After the Burial, The Black Dahlia Murder et Jinjer.

Le groupe a également marqué les esprits avec ses trois précédents albums : The Ignition (2012), Verbal Aggressor (2013) et Bloodshed (2017). Chacun de ces albums a été nommé pour le « meilleur album de métal indépendant » aux GAMIQ Awards et Bloodshed a remporté le prix du choix du public pour l' »album de métal de l’année » en 2017.

Avec leur prochain album DAMNATION, Burning The Oppressor va porter la rage à de nouveaux sommets et poursuivre son ascension sur la scène métal. Armé de son groove death metal, la formation canadienne est prête à déchirer vos oreilles avec des riffs foudroyants mais accrocheurs, de l’énergie et de la passion.