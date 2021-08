ANNULATION DU FESTIVAL DE SAINT-NOLFF INCLUANT LES MOTOCULTOR DAYS

Communiqué: Festivaliers, festivalières, chers amis,

C’est avec beaucoup de motivation et d’espoir que nous avons travaillé d’arrache pied cette année pour vous proposer un bel événement, malgré le contexte difficile que vous connaissez. Notre passion et notre volonté d’enfin nous retrouver nous avaient poussés à garder l’ambition de nous démener pour vous revoir sur le site de Kerboulard cette année.

Malheureusement, le taux d’incidence du Covid 19 ne cesse d’augmenter, et le nombre de cas augmente à une vitesse folle en Morbihan ces derniers temps. Si jusqu’à présent le pass sanitaire nous permettait de vous accueillir correctement, la croissance du risque épidémique devient trop importante. En effet, le 21 juillet a été franchi un nouveau seuil d’alerte. De plus, le taux d’incidence en Morbihan au 4 Août est de 117, alors qu’il était de 17 il y a seulement un mois. Ces chiffres nous obligent à anticiper de possibles nouvelles mesures contraignantes et des restrictions locales qui affecteraient trop grandement l’organisation du festival et votre expérience festivalière.

Nous ne pouvons, et ne voulons, faire prendre de risques sanitaires à personne, festivaliers comme musiciens, prestataires, salariés, bénévoles, amis.

C’est pour cette raison que nous avons pris la difficile décision d’annuler Le Festival de Saint-Nolff incluant les Motocultor Days.

Si l’envie de vous retrouver devant ces concerts live est très forte, il est plus prudent pour toutes et tous de patienter encore une année de plus.

[REMBOURSEMENTS]

Pour celles et ceux qui avaient acheté en ligne leur place, ceux-ci seront automatiquement remboursés d’ici quelques semaines sans démarche à effectuer. Les places achetées en magasin seront remboursées en magasin sur présentation du billet. Les Pass Culture seront automatiquement recrédités.

Sachez que nous restons confiants pour le futur, et que nous travaillons depuis plusieurs mois à la préparation de la treizième édition Motocultor Festival qui annonce de belles retrouvailles !

Rendez-vous les 18, 19, 20 et 21 août 2022.

Nous vous remercions pour votre patience et votre soutien,

L’association Motocultor Fest Prod