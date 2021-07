VOLA dévoile « Straight Lines »(The Algorithm Remix) et annonce un Live Stream

Communiqué: VOLA nous propose le remix de « Straight Lines » de l’artiste électronique français, The Algorithm. A propos de ce titre, Nicolai Mogensen déclare : « C’est notre tout premier remix officiel de VOLA ! Nous étions curieux d’entendre comment Rémi (aka The Algorithm) remixerait l’une de nos chansons. Il a choisi « Straight Lines » pour fusionner son style unique avec le nôtre. Il a créé un remix qui a tout d’un banger ! ».

La version originale de « Straight Lines » est tirée de leur nouvel album Witness, sorti en mai.





Le 11 septembre,présentera un spectacle live intime mais époustouflant –, où les fans pourront voir le quatuor danois-suédois interpréter des chansons de leur catalogue dans un cadre unique.

« Live From The Pool » se déroule dans la piscine du camp militaire abandonné d’Auderød, près de Copenhague, au Danemark. Conçu par l’architecte de renommée mondiale Henning Larsen, ce bâtiment désaffecté fait désormais partie du parc naturel d’Auderød. Un lieu où la nature rencontre les mystères d’une ancienne base militaire, prête à être explorée.

Pour créer une expérience unique, la musique du groupe, qui mêle les genres, est accompagnée par la collaboration du collectif d’artistes audiovisuels danois visionnaire Vertigo, où la lumière, la nature, la musique et le béton se rencontrent.

Les billets pour « Live From The Pool » seront disponibles à cette adresse: https://www.volaband.com/livefromthepool/

Il y aura une FAQ sur le site Web du groupe une fois le spectacle commencé, et une prévente en direct sur la chaîne YouTube du groupe une heure avant le début du spectacle. Le spectacle sera disponible pendant deux semaines pour ceux qui achètent des billets.

À propos de l’événement à venir, Adam Janzi déclare : « Nous sommes ravis de vous inviter à notre tout premier spectacle en ligne, ‘VOLA – Live From The Pool’. Il s’agit de notre production visuelle la plus ambitieuse à ce jour, avec un tout nouveau set live couvrant l’ensemble de notre discographie. Ce sera votre première chance de nous entendre jouer des chansons de Witness en dehors du Danemark. Si vous vous êtes déjà demandé comment nous sonnions en jouant dans une piscine abandonnée pleine de végétation, c’est l’occasion de le découvrir. »

Regardez la bande annonce