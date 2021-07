Une nouvelle tournée Européenne pour Decapitated

Decapitated sera en tête d’affiche d’une nouvelle tournée européenne et française début 2022 en compagnie Black Tongue, Heart Of A Coward et Inferi.

01/25 Vienna, AUT – Viper Room

01/26 Salzburg, AUT – Rockhouse

01/27 Munich, GER – Backstage

01/28 Milan, ITA – Slaughter Club

01/29 Aarau, SWI – Kiff

01/30 Lyon, FRA – CCO

01/31 Istres, FRA – L’Usine

02/01 Barcelona, SPA – Bodeva

02/02 Madrid, SPA – Caracol

02/03 Bilbao, SPA – Stage Live

02/04 Nantes, FRA – Le Ferrailleur

02/05 Paris, FRA – Le Trabendo

02/07 Southampton, UK – The Loft

02/08 Bristol, UK – Trinity

02/09 London, UK – Islington Assembly Hall

02/10 Manchester, UK – Club Academy

02/11 Limerick, IRE – Dolan’s Warehouse

02/12 Dublin, IRE – Button Factory

02/13 Glasgow, UK – The Classic Grand

02/14 Sheffield, UK – Corporation

02/15 Birmingham, UK – Mama Roux’s

02/16 Brighton, UK – Chalk

02/17 Antwerp, BEL – Kavka

02/18 Oberhausen, GER – Kulttempel

02/19 Eindhoven, NET – Dynamo

02/20 Hannover, GER – Bei Chez heinz

02/21 Wiesbaden, GER – Schlachthof

02/22 Haarlem, NET – Patronaat

02/23 Hamburg, GER – Bahnhof Pauli

02/24 Nuremberg, GER – Z-Bau

02/25 Berlin, GER – Hole44

02/26 Wroclaw, POL – Pralnia

02/27 Dresden, GER – Puschkin