UNDEROATH dévoile une vidéo pour « Damn Excuses »

Aujourd’hui, UNDEROATH présente un nouveau single cinglant « Damn Excuses » (sur Fearless Records).

Ce titre marque le retour de Underoath depuis 2018, avec « Erase Me », nommée aux Grammy, et lance un tout nouveau chapitre dans la carrière du groupe. « Damn Excuses » a été entièrement auto-enregistré et produit au studio du guitariste Tim McTague, Feral Sound, à Tampa, en Floride.

Il évoque le magnifique chaos que tant de fans ont trouvé spécial chez Underoath pendant des années, tout en parvenant à franchir de nouvelles frontières sonores et émotionnelles.