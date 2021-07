Un nouvel album et une vidéo pour THE PLOT IN YOU

Communiqué: Le quatuor de l’Ohio The Plot In You – Landon Tewers [chant], Josh Childress [guitare], Ethan Yoder [basse] et Michael Cooper [batterie – sortira son cinquième album Swan Song le 17 septembre via Fearless Records. Pré-commandez l’album, qui fait suite à l’excellent Dispose de 2018.

ici : https://found.ee/swansong

Regardez la vidéo de « Face Me »

‘Face Me’ a été la première chanson écrite pour Swan Song au début de 2019 « , partage Tewers, offrant un aperçu de la chanson. « Elle explore les subtilités d’une relation où l’une des personnes est gravement désemparée mentalement. Les dommages sont si profonds, mais il y a un élément indicible qui les maintient ensemble. Il s’agit de vouloir s’éloigner tout autant qu’ils veulent que tout soit parfait. »

Après avoir enregistré plus de 100 millions de streams et reçu des éloges de Billboard, Rock Sound, Alternative Press et bien d’autres, The Plot In You a conçu un album qui aborde la fin de diverses choses et situations de la vie. C’était une façon pour les membres d’expurger certaines choses négatives de leur vie à travers leur art. Avec cet album, le groupe a fait face à des années de négativité, d’amitiés aigries, de déceptions et d’erreurs et a catalysé ces expériences dans une distorsion martelante, des mélodies imposantes, une production épique et des paroles cathartiques. C’est un album auquel les fans du groupe, et même au-delà, s’identifieront intimement et instantanément.

« L’album parle de la fin des choses, de la fin des amitiés, de la fin des relations et de la fin de la vie des gens », explique Tewers. « Il n’y a pas beaucoup d’espoir. D’un autre côté, ma vie est beaucoup plus positive maintenant. Je me suis dit : « D’accord, voilà toutes les conneries que je peux imaginer dans ma vie. Au revoir. C’était thérapeutique de se débarrasser de toutes ces choses douloureuses du passé et de laver la négativité. »