Ice Nine Kills a dévoile une vidéo pour le nouveau single « Hip To Be Scared », tiré de l’album « The Silver Scream: Welcome To Horrorwood » et qui sortira le “. That sequel to 2018’s “The Silver octobre prochain via Fearless Records. A noter la présence en Guest du frontman de Papa Roach Jacoby Shaddix, aussi bien dans le titre que dans la vidéo qui rend hommage au film « American Psycho ». C’est à voir ci-dessous.