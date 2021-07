Communiqué: Le 24 septembre, Rivers of Nihil sortira son quatrième album, The Work, via Metal Blade Records. Pour un premier aperçu de l’album, une vidéo du nouveau single « Clean » (réalisée par Mike Truehart) peut être visionnée ci-dessous où The Work peut également être précommandé dans les formats suivants :

– digipak-CD

– coffret de luxe (le coffret à couverture rigide comprend : un digipak CD (avec piste bonus), un vinyle bleu avec éclaboussures noires et blanches, un livre photo de 52 pages, une pochette et du contenu exclusif à télécharger).

– vinyle noir 180g (exclusivité UE)

– vinyle argenté avec éclaboussures bleues et noires (exclusivité UE – limité à 500 exemplaires)

– natural clear avec vinyle noir et rouge (exclusif UE – limité à 300 exemplaires)

– crystal clear w/ white & turquoise splatter vinyl (exclusif Kings Road – limité à 200 copies)

– vinyle rouge / blanc fondu (exclusif EMP – limité à 200 copies)

– vinyle orange transparent avec tourbillons noirs (exclusif Eyesore – limité à 300 copies)

– vinyle marbré argent / noir (exclusif Impericon – limité à 200 copies)

– vinyle galaxie bleu aqua / jaune canari (exclusivité US)

– vinyle galaxie blanc / bleu cyan (exclusivité US)

Rivers Of Nihil sont de retour en 2021 avec The Work,et nous livrent un album aussi cérébral que viscéral, qui couvre une gamme sonore stupéfiante, les plaçant définitivement dans une catégorie à part.

The Work est incontestablement un album très dense et lourd, mais il est bien trop dynamique pour être considéré comme un disque de métal uniquement, et il y a une véritable chaleur qui transparaît, en particulier sur « Wait » et la magnifique « Maybe One Day », ou le groupe y a inclus beaucoup plus de voix claires à côté des cris qui déchirent sur des morceaux plus lourds.

Grâce à leur ami Zach Strouse, le saxophone ajoute une fois de plus des couches supplémentaires d’atmosphère à l’ambiance de cet album, utilisant les saxophones baryton, soprano et alto avec beaucoup d’effet.

Après avoir enregistré les guitares et les synthés/claviers dans le home studio d’Uttley, le groupe est retourné pour le troisième album consécutif chez Carson Slovak et Grant McFarland à Atrium Audio pour la batterie, le chant, la basse, le saxophone et le mixage. « Nous avons fait tellement de sessions avec ces gars-là qu’ils sont devenus une extension de notre groupe à ce stade. Ils savent généralement ce que nous aimons, et nous les encourageons toujours à nous bousculer pour améliorer les choses », dit le guitariste Brody Uttley.

Aux côtés du groupe, James Dorton de Black Crown Initiate a prêté sa voix sur « Episode », Grant McFarland a joué du violoncelle sur « The Void From Which No Sound Escapes », et Stephan Lopez, l’ami d’Uttley, a participé à tous les enregistrements, qui font partie intégrante des textures sonores de l’album.

The Work track-listing

1. The Tower (Theme from « The Work »)

2. Dreaming Black Clockwork

3. Wait

4. Focus

5. Clean

6. The Void from Which No Sound Escapes

7. MORE?

8. Tower 2

9. Episode

10. Maybe One Day

11. Terrestria IV: Work