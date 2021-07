IRON MAIDEN vient d’annoncer la sortie de « Senjutsu » un nouveau double album pour le 3 Septembre. L’album a été enregistré à Paris et est composé de 10 titres, longs voir très longs, comme on peut le découvrir ci-dessous.

1. Senjutsu (Smith/Harris) 8:20

2. Stratego (Gers/Harris) 4:59

3. The Writing On The Wall (Smith/Dickinson) 6:13

4. Lost In A Lost World (Harris) 9:31

5. Days Of Future Past (Smith/Dickinson) 4:03

6. The Time Machine (Gers/Harris) 7:09

7. Darkest Hour (Smith/Dickinson) 7:20

8. Death Of The Celts (Harris) 10:20

9. The Parchment (Harris) 12:39

10. Hell On Earth (Harris) 11:19

« Senjutsu » sortira dans les formats suivants et sera disponible en pré-commande auprès de tous les bons revendeurs à partir du mercredi 21 juillet :

Digipack 2CD standard

Format de livre Deluxe 2CD

Deluxe Heavyweight 180G Triple Black Vinyl

Édition spéciale Triple Silver & Black Marble Vinyl (Certains détaillants)

Édition spéciale Triple Red & Black Marble Vinyl (Certains détaillants)

Coffret Super Deluxe avec CD, Blu-Ray et souvenirs exclusifs

Album numérique (streaming et téléchargement)

Steve déclare : « Nous avons choisi d’enregistrer à nouveau au Guillaume Tell Studio en France car l’endroit a une ambiance tellement détendue. L’installation y est parfaite pour nos besoins; le bâtiment était autrefois un cinéma et a un plafond très haut, donc il y a un excellent son acoustique. Nous avons enregistré cet album de la même manière que nous avons fait The Book Of Souls, c’est-à-dire que nous écrivions une chanson, la répétions, puis la composions tout de suite pendant que tout était frais dans nos esprits. Il y a des chansons très complexes sur cet album qui ont demandé beaucoup de travail acharné pour les obtenir exactement comme nous voulions qu’elles sonnent, donc le processus était parfois très difficile, mais Kevin est doué pour capturer l’essence du groupe et je pense que ça en valait la peine ! Je suis très fier du résultat et j’ai hâte que les fans l’entendent. »

Bruce poursuit : « Nous sommes tous très excités à propos de cet album. Nous l’avons enregistré au début de 2019 lors d’une pause dans la tournée Legacy afin que nous puissions maximiser notre tournée tout en ayant encore une longue période de préparation avant la sortie pour préparer de superbes pochettes d’album et quelque chose de spécial en tant que vidéo. Bien sûr, la pandémie a retardé davantage les choses – tant pour les plans les mieux élaborés – ou devrait-il s’agir de « stratégies » !? Les chansons sont très variées, et certaines d’entre elles sont assez longues. Il y a aussi une ou deux chansons qui sonnent assez différemment de notre style habituel, et je pense que les fans de Maiden seront surpris – dans le bon sens, j’espère ! »