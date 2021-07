SPACE CHASER dévoile une vidéo pour « Antidote to Order »

SPACE CHASER qui vient de sortir son nouvel album « Give Us Life » via Metal Blade Records, dévoile une vidéo pour le titre « Antidote to Order ».

Le groupe commente : « Regardez le clip vidéo de ‘Antidote to Order’. C’est du Space Chaser old school. Après l’épopée high-tech de ‘Remnants of Technology’ et son préquel ‘The Immortals’, vous aurez droit à des vibrations de thrash metal pur et dur. Jeux d’arcade de la vieille école, bière et thrash metal – qui est d’accord ?

Par ailleurs, « Give Us Life » est enfin sorti ! Nous sommes très heureux que notre meilleur album à ce jour soit maintenant disponible, et nous sommes impatients de voir ce que les fans en pensent – et ce que l’avenir nous réserve. On se voit de l’autre côté ! »