Seigneurs Du Metal – État des Lieux 2021 (Le documentaire)

Documentaire « État des lieux » Réalisé entre octobre 2020 et mars 2021 dans le but de soutenir le monde de la culture, de la musique et des concerts mis à mal par la crise sanitaire. Réalisé / produit par Jean Lionel Parot, sur une idée de Lionel Reygner Merci à Cécile Delpoïo, Arnaud Bascuñana, Sabrina Cohen Aiello, Laurent Rossi, Tomas Zanghellini , Elodie Briffart, Roger Wessier, Nicko Pascal, Kelly Le Guen et Alexandre Fumeron pour leur temps, leur voix et leur regard acéré sur un moment pas évident à décortiquer.