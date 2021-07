Communiqué: Le 17 septembre, Criminal sortira son nouvel album, Sacrificio, via Metal Blade Records. Pour un premier aperçu de Sacrificio, une vidéo du nouveau single, « Zona De Sacrificio » (réalisée par Carlos Toro d’Abysmo Films, qui a déjà travaillé avec Kreator, Arch Enemy, Rob Halford, etc.), peut être visionnée ci-dessous.

Le disque peut également être précommandé dans les formats suivants :

– jewelcase-CD

– vinyle noir 180g (exclusivité UE)

– vinyle doré (exclusivité UE – limité à 250 exemplaires)

– vinyle orange avec éclaboussures noires

Plus d’infos: https://metalblade.com/criminal/





Sacrificio est le neuvième album studio de Criminal : un matraquage de douze titres qui renvoie aux racines du groupe, au sens propre comme au sens figuré. Pendant l’écriture de Sacrificio, le Chili, pays d’origine de Criminal, a connu un soulèvement social qui a eu un impact incommensurable sur la vie des Chiliens. Les protestations contre la corruption, les inégalités et le faible niveau de vie ont fait descendre les citoyens dans la rue pour se faire entendre. Cette action civile et cette colère véhémente se sont infiltrées dans le processus créatif des quatre membres de Criminal, dont trois sont chiliens. Bien qu’il y ait un lien personnel profond avec le contenu des paroles, les événements se déroulent du point de vue d’un spectateur – bien qu’il ait également fait l’expérience d’un leadership tyrannique et été témoin du fossé entre les citoyens ordinaires et l’élite sociale.

La culture chilienne s’infiltre dans l’album de bien d’autres manières : bien que lourd comme il se doit, le son de Sacrificio comporte un élément percussif qui révèle ses racines latino-américaines. Couplé à un clin d’œil non dissimulé aux années 90, tant au niveau de la composition que de la production, cet album permet à Criminal de trouver son rythme à plus d’un titre. Le son qui en résulte est festif, rythmique, organique, et capture tout ce qui était glorieux sur la scène florissante du métal extrême des années 90.

Pour un groupe qui s’est formé à partir des cendres des légendes du death metal des années 80 Pentagram Chile, l’album met en évidence les avantages d’embrasser les origines du groupe ; l’écriture et l’enregistrement ont eu lieu au Chili pour la première fois depuis les années 90. Criminal continue de prouver que l’Amérique du Sud peut créer un death metal puissant selon ses propres termes. Pour Sacrificio, une grande partie du matériel a été écrite à l’ancienne – en jammant dans un local de répétition en sueur, en affinant au fur et à mesure. L’ambiance old school est encore renforcée par la production naturelle de Seba Puente, qui ajoute à l’immédiateté et à la sensation de live que l’on retrouve dans Sacrificio.

Ces 30 dernières années ont été marquées par des rebondissements dans l’histoire de Criminal, mais Sacrificio les fait paraître plus convaincants que jamais. Le seul membre original, le chanteur/guitariste Anton Reisenegger (Brujeria, Lock Up, Pentagram Chile), laisse beaucoup de place aux membres plus jeunes et plus récents du groupe – Danilo Estrella (batterie), Danny Biggin (basse), Sergio Klein (guitare) pour ajouter leurs touches personnelles aux missives du groupe.

Sacrificio track-listing

1. Live on Your Knees

2. Caged

3. The Whale

4. Zona De Sacrificio

5. After Me, The Flood

6. Dark Horse

7. Theocrazy

8. Sistema Criminal

9. Zealots

10. Age of Distrust

11. Hunter and the Prey

12. Ego Killer