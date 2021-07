SABATON partage une reprise de MANOWAR « Kingdom Come »

Communiqué: Pas de repos pour les braves, SABATON continue le combat en sortant aujourd’hui « Kingdom Come« , une reprise de MANOWAR. Cet hommage aux Kings of Metal est né d’une collaboration pour un jeu vidéo.

A ce sujet, Pär Sundström, le bassiste co-fondateur du groupe, confie :

« Nos fans ont eu le dernier mot ! Ils n’ont pas cessé de réclamer que nous sortions cette chanson, c’est donc avant tout pour eux qu’elle est aujourd’hui enfin disponible. Cet enregistrement a été réalisé il y a quelques années déjà, il était destiné à un jeu vidéo qui portait le même nom que cette chanson, c’était aussi notre manière de rendre hommage à Manowar. Nous étions heureux de voir à quel point nos fans appréciaient notre version. Les nombreuses demandes que nous avons reçues ont retenu notre attention. Aujourd’hui les vœux de nos fans sont exaucés. »

Avant même sa sortie physique, le 27 août prochain, l’édition limitée du maxi 45 tours (vinyle noir tacheté de rouge) est déjà devenu un collector. Les 666 copies se sont vendues en un clin d’oeil. En plus de la reprise, cet EP présente aussi ‘Metal Trilogy’, un medley de trois chansons de SABATON : ‘Metal Ripper‘, ‘Metal Crüe‘ et ‘Metal Machine‘.







Début juillet, SABATON a annoncé « The Tour To End All Tours » une tournée qui passera par La Seine Musicale, à Paris, le 28 mars 2022

Pour cette nouvelle campagne, le bataillon suédois sera épaulé par le groupe de rock mongol THE HU et les monstres finlandais de LORDI.

Ce passage par Paris et La Seine Musicale sera synonyme d’un concert où les riffs d’acier ne manqueront pas de bombarder ces glorieuses fresques historiques que le groupe a l’art d’honorer à travers sa musique.

On se souvient qu’en février 2020, Sabaton avait donné un concert archi complet au Zénith de Paris la Villette. Un triomphe qui était l’aboutissement d’une longue campagne de promo pour l’album « The Great War » entamée en avril 2019 à Verdun.

Quelques mois auparavant, à Clisson, Sabaton avait déjà enchaîné deux concerts d’anthologie. Le premier au Knotfest, puis, le lendemain, au Hellfest. Le Hellfest où le groupe sera justement de retour le 26 juin 2022 en tête d’affiche de la Mainstage 2, juste avant que Metallica ne clôture les festivités sur la Mainstage 1. L’édition 2022 du festival est déjà complète, les 60 000 billets s’étant vendus en quelques heures.

l’Histoire est en marche…