Communiqué: SABATON annonce « The Tour To End All Tours » avec THE HU et LORDI

Prévente : https://www.seetickets.com/fr/ap/event/sabaton/grande-seine-la-seine-musicale/21988?aff=id1linkfire&src=a209d75387b6b14736851a13c336cc4f

Paris, 7 février 2020, Sabaton finit sa conquête de la France avec un concert archi complet au Zénith de Paris la Villette. Pour le groupe suédois, ce triomphe est l’aboutissement d’une longue campagne de promo pour l’album « The Great War » entamée en avril 2019 à Verdun.

Quelques mois auparavant, à Clisson, Sabaton avait déjà enchaîné deux concerts d’anthologie. Le premier au Knotfest, puis, le lendemain, au Hellfest. Le Hellfest où le groupe sera justement de retour le 26 juin 2022 en tête d’affiche de la Mainstage 2, juste avant que Metallica ne clôture les festivités sur la Mainstage 1.

Mais, avant cela, Sabaton sera passé par Paris et La Seine Musicale pour y donner un de ses concerts où les riffs d’acier bombardent ces glorieuses fresques historiques que le groupe a l’art d’honorer à travers sa musique. Un répertoire auquel il est impossible de résister. En concert, il prend même une dimension encore plus forte grâce à une mise en scène imparable et la participation indéfectible d’une armée de fans plus dévouée que jamais.

L’année passée a été bien difficile pour bon nombre de musiciens. Cette période, synonyme d’insécurité et d’inquiétudes, traduisait une peur de ne peut-être plus pouvoir jouer devant un public avide de heavy metal.

Loin de renoncer à ses visions, Sabaton n’a pas révisé ses ambitions à la baisse et a continué de forger ses plans afin de pouvoir présenter aujourd’hui à ses fans une tournée monumentale. En fermant les yeux, ils peuvent déjà entendre les guitares rugir comme le tonnerre au-dessus d’un champ de bataille. Ils peuvent même déjà entonner ces mélodies épiques tels des hymnes victorieux les rapprochant peu à peu de ces concerts qui leur ont tant manqué.

Au printemps 2022 « The Tour To End All Tours » va visiter 26 villes et traverser 17 pays où Sabaton va offrir au public des shows à couper le souffle avec une de ces productions dont le groupe a le secret.

Pour cette nouvelle campagne, le bataillon suédois sera épaulé par le groupe de rock mongol THE HU et les monstres finlandais de LORDI.

Pour Pär Sundström, cofondateur et bassiste de Sabaton : « Nous attendons tout cela depuis bien trop longtemps… Et nous sommes plus prêts et motivés que jamais. Au moment où nous commencerons cette tournée, nous aurons un coffre rempli de trésors. Des nouvelles chansons bien sûr, mais beaucoup d’autres surprises aussi. »

Voici toutes les dates de « The Tour To End All Tours »

avec THE HU, LORDI

présenté par Cobra Agency

04.03.2022 Norvège Oslo Spektrum

05.03.2022 Suède Stockholm Avicii Arena

06.03.2022 Danemark Copenhagen Royal Arena

08.03.2022 Allemagne Hamburg Barclays Arena

09.03.2022 Luxembourg Esch zur Alzette Rockhal

11.03.2022 Allemagne Berlin Mercedes Benz Arena

12.03.2022 Rep Tchèque Prague O2 Arena

13.03.2022 Hongrie Budapest Arena

15.03.2022 Italie Milan Lorenzini District

16.03.2022 Suisse Genève Arena

18.03.2022 UK London Wembley Arena

19.03.2022 UK Leeds First Direct Arena

20.03.2022 UK Cardiff Motorpoint Arena

22.03.2022 UK Glasgow Hydro

24.03.2022 Belgique Anvers Sportpaleis

25.03.2022 Pays-Bas Amsterdam Ziggo Dome

26.03.2022 Allemagne Leipzig Quarterback Immo.Arena

28.03.2022 France Paris La Seine Musicale

30.03.2022 Autriche Vienne Stadthalle

31.03.2022 Allemagne Munich Olympiahalle

01.04.2022 Allemagne Cologne Lanxess Arena

02.04.2022 Allemagne Hannover ZAG Arena

04.04.2022 Pologne Krakow Tauron Arena

06.04.2022 Estonie Tallinn Saku Arena

08.04.2022 Finlande Kuopio Kuopio Hall

09.04.2022 Finlande Helsinki Hartwall Arena



Ouverture de la billetterie européenne le mercredi 7 juillet sur : https://www.sabaton.net/tour/

Tout billet pour le « The Tour To End All Tours » acheté sur sabaton.net avant 17h00 le vendredi 9 juillet, donnera un accès gratuit et exclusif à la diffusion en ligne et en direct de la prestation de Sabaton au Exitfest, qui se déroulera, en Serbie, le 9 juillet à 21h00. Il s’agira du premier show du groupe en un an et demi.