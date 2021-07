OTHERWISE dévoile le titre « Silver & Black »

Communiqué: La chanson est en quelque sorte une célébration et un cri de ralliement pour les Raiders, l’équipe de football de la ville natale du groupe.

Track listing du EP « Defiance » à venir via OTHERWISE et Mascot Records / Mascot Label Group

1. Bow to Your Kings

2. Halo

3. Silver & Black

4. See You at the Party

5. Crossfire ft. Hyro The Hero

6. Lifted(LIVE acoustic)

7.Don’t Even(LIVE acoustic)

8.Drown ft. Robert of Escape the Fate (LIVE acoustic) – bring me the horizon cover

9.The Promise ft. Heidi of Butcher Babies (LIVE acoustic) – in this moment cover

10.Don’t You Forget About Me(LIVE acoustic)