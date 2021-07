Nouvelle salve de noms pour les Motocultor Days

Communiqué du 07 Juillet 2021: Comme vous le savez, le Festival de Saint Nolff sera de retour du 19 au 28 Août prochain et ses quatre premiers jours seront placés sous le signe des Motocultor Days. Du 19 au 22 Août, le site de Kerboulard vibrera aux sons des musiques extrêmes et amplifiées. Nous vous avions d’ores et déjà annoncé HEILUNG comme première tête d’affiche. Découvrez désormais une autre partie de la programmation !

Du 19 au 22 Août 2021, il faudra désormais compter sur les légendes allemandes du thrash metal KREATOR, les metalcoreux tout aussi germaniques de HEAVEN SHALL BURN ou encore la furia de MASS HYSTERIA et le doom d’AMENRA. Pour des sonorités plus post-black metal, Saint-Nolff accueillera REGARDE LES HOMMES TOMBER et NATURE MORTE. Noms auxquels il faudra ajouter le death mélodique de DARK TRANQUILITY, le punk de POGO CAR CRASH CONTROL ou encore le metal cinématique d’HYPNO5E ainsi que les ovnis de TRANZAT. Et, comme lors de la dernière édition du Motocultor avant le covid, les Motocultor Days du Festival de Saint Nolff feront la part belle aux musiques bretonnes et débuteront avec une journée celtique / folklorique qui verra, notamment, la présence de CORVUS CORAX et de HRAFNGRIMR en plus de celles de HEILUNG, DENEZ ou encore PLANTEC déjà annoncées.

FESTIVAL DE SAINT NOLFF – MOTOCULTOR DAYS – DU 19 AU 22 AOÛT :

KREATOR / HEAVEN SHALL BURN / MASS HYSTERIA / HEILUNG / AMENRA / DENEZ / DARK TRANQUILITY / PLANTEC / CORVUS CORAX / LUC ARBOGAST / REGARDE LES HOMMES TOMBER / HYPNO5E / POGO CAR CRASH CONTROL / HRAFNGRIMR / TRANZAT / NATURE MORTE

Billetterie: https://web.digitick.com/index-css5-motocultor-pg1.html