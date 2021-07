Naraka, le nouveau projet de Franky Costanza (ex-Dagoba), dévoile un nouveau clip pour le titre « Mother of shadows » avec featuring Lindsay Schoolcraft. C’est à voir ci-dessous.





Théodore Rondeau : chant

Jean-Philippe Porteux (ex-Chabtan) : guitare

Pierre André Krauzer : basse

Franky Costanza (Les tambours du Bronx, Blazing War Machine, ex-Dagoba) : batterie

INFOS

Naraka est un nouveau groupe de metal dont le premier album est prévu pour Octobre 2021. L’album « In Tenebris » à été mixé par Logan Mader et l’artwork à été réalisé par Seth Siro Anton.

Le style de Naraka est un mélange de death, thrash et black metal soutenu par une production moderne avec quelques touches de symphonies par le biais d’orchestrations et atmosphères.

Veronica Bordachini de Fleshgod Apocalypse et Lindsay Schoolcraft de Cradle of Filth et Antiqva apparaissent en invitées sur deux titres de l’album.

L’album sera distribué par Season of Mist pour les copies physiques et Blood Blast Distribution (compagnie digitale de Nuclear Blast) pour la partie digitale.

En Octobre 2021, le groupe sera en ouverture de Fleshgod Apocalypse sur une partie du « Veleno European Tour ».

BIOGRAPHIE

Naraka est un nouveau groupe de metal dont le premier album est prévu pour Octobre 2021. L’album « In Tenebris » à été mixé par Logan Mader et l’artwork à été réalisé par Seth Siro Anton.

Le style de Naraka est un mélange de death, thrash et black metal soutenu par une production moderne avec quelques touches de symphonies par le biais d’orchestrations et atmosphères.

Veronica Bordachini de Fleshgod Apocalypse et Lindsay Schoolcraft de Cradle of Filth et Antiqva apparaissent en invitées sur deux titres de l’album.

L’album sera distribué par Season of Mist pour les copies physiques et Blood Blast Distribution (compagnie digitale de Nuclear Blast) pour la partie digitale.

En Octobre 2021, le groupe sera en ouverture de Fleshgod Apocalypse sur une partie du « Veleno European Tour ».