Motocultor Days : l’affiche finale !

Communiqué: DESTRUCTION, DECAPITATED, HELLHAMMER (performed by Tom Gabriel Warrior’s Triumph Of Death) et une dizaine d’autres noms viennent compléter l’affiche des Motocultor Days du Festival de Saint-Nolff. Rendez-vous les 19, 20, 21 et 22 Août prochains pour vibrer au rythme des amplis et de la distorsion. Quatre journées de festivités dédiées aux musiques extrêmes dont voici le programme complet !

Il y a peu, nous vous annoncions la venue de KREATOR, HEAVEN SHALL BURN, MASS HYSTERIA, AMENRA ou encore DARK TRANQUILLITY. Plus récemment, LES TAMBOURS DU BRONX, LES WAMPAS, LES RAMONEURS DE MENHIR ou encore LES SHERIFF rejoignaient les premiers. Aujourd’hui, le Festival de Saint-Nolff est ravi de vous confirmer la présence de nouveaux groupes. Et il y en aura pour tous les goûts ! Du death avec LOUDBLAST et DECAPITATED, du thrash avec CRISIX et DESTRUCTION, des émotions plus black metal avec SETH, HARAKIRI FOR THE SKY, WIEGEDOOD, des icones avec HELLHAMMER performed by Tom Gabriel Warrior’s Triumph Of Death mais aussi des sonorités plus inhabituelles avec la darkwave des Espagnols de TROBAR DE MORTE ou le post-metal croisé au sludge des Belges de STAKE. Ajoutons enfin une pointe symphonique avec TARJA et une touche plus moderne avec DISCONNECTED. Prochain RDV ? Le running-order très prochainement !



FESTIVAL DE SAINT NOLFF – MOTOCULTOR DAYS – DU 19 AU 22 AOÛT :

AMENRA / CORVUS CORAX / CRISIX / DARK TRANQUILLITY / DECAPITATED / DENEZ / DESTRUCTION / DIDIER SUPER & SON GROUPE DISCOUNT / DISCONNECTED / HARAKIRI FOR THE SKY / HEAVEN SHALL BURN / HEILUNG / HELLHAMMER performed by Tom Gabriel Warrior’s Triumph Of Death / HRAFNGRIMR / HYPNO5E / IGORRR / KREATOR / LES RAMONEURS DE MENHIRS / LES SHERIFF / LES TAMBOURS DU BRONX / LES WAMPAS / LOUDBLAST / LUC ARBOGAST / MASS HYSTERIA / NATURE MORTE / TROBAR DE MORTE / STAKE / SETH / PLANTEC / POGO CAR CRASH CONTROL / REGARDE LES HOMMES TOMBER / TARJA / TRANZAT / WIEGEDOOD

Billetterie: https://web.digitick.com/index-css5-motocultor-pg1.html