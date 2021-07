LLNN annonce la sortie de son nouvel album « Unmaker » pour le 24 septembre prochain via Pelagic Records.

Aujourd’hui, LLNN, groupe de Copenhague, dévoile un premier aperçu de leur prochain album, « Unmaker », qui sera disponible le 24 septembre.

La lourdeur de LLNN ne provient pas seulement des guitares accordées à basse fréquence, du son de la basse en colère, de la batterie lente ou du tempo étouffant : c’est aussi les synthés très dominants qui évoquent la sensation et l’ambiance des films de science-fiction dystopiques et post-apocalyptiques.

Ce court métrage donne un aperçu du processus de création et du design sonore du disque.

Le groupe commente :

« Une grande partie du synthé, du design sonore et des paysages sonores de LLNN sont initialement créés par des enregistrements sur le terrain, puis par la modulation des fichiers audio bruts en post-production. Dans ce film, nous présentons le processus de l’enregistrement sonore à l’audio final, une production qui s’est déroulée chez un forgeron en utilisant diverses machines industrielles. »

Une scie circulaire à métaux a été enregistrée, transformée et modulée en post-production – et en superposant ces sons à d’autres enregistrements d’outils industriels, éloignés et lourdement traités, LLNN crée ses paysages sonores synthétiques parfois sinistres, parfois durs mais toujours cohérents sur le plan thématique.

« En tant que grands fans de partitions de science-fiction classiques et de jeux vidéo, nous sommes fascinés par la façon dont le design sonore cinématographique peut évoquer certaines émotions et laisser notre imagination se déployer dans une narration abstraite. »

Entrez dans la zone et préparez-vous à la précommande d’UNMAKER à partir du 12 juillet