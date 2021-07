Le nouvel EP de SEETHER est disponible

Communiqué: SEETHER, qui a vendu plusieurs disques de platine, a sorti aujourd’hui son EP Wasteland – The Purgatory en version numérique et sur CD.

L’ensemble de 5 titres comprend la chanson préférée des fans, « Wasteland », tirée du dernier album du groupe, dans une version alternative/réduite de « Wasteland », et trois chansons inédites.

Avant cette sortie, le groupe avait partagé une vidéo de « Wasteland (Alternate Version) » et avait présenté un nouveau titre « Feast Or Famine ». Écrit et produit par Shaun Morgan, conposé par le nouveau membre du groupe, Corey Lowery, et mixé par Matt Hyde,

Wasteland – The Purgatory EP suit la sortie en août 2020 du huitième album de SEETHER, l’acclamé Si Vis Pacem, Para Bellum (« Si vous voulez la paix, préparez la guerre »).

« Les deux premiers singles de l’album (« Dangerous » et « Bruised and Bloodied ») avaient tous deux atteint la première place des classements Active Rock et Rock, et « Wasteland », qui vient d’être lancé en tant que single à la radio, a été le single le plus diffusé pendant deux semaines consécutives au format Active Rock cette semaine. Écouter/acheter Wasteland – The Purgatory EP

Pour l’écouter: https://found.ee/WastelandThePurgatoryEP









L’édition spéciale vinyle de Wasteland – The Purgatory EP sortira en vinyle 12 pouces 45 tours le 22 octobre 2021.

Wasteland – The Purgatory EP de SEETHER démontre le dynamisme et la versatilité créative du groupe. Débordant d’une musculature sombre, l’urgent « What Would You Do ? » est un baptême du feu magnifique et cathartique qui ne s’arrête jamais.

Aux accents des Pixies et des Beatles, « Will It Ever End ? » est un voyage dans la tête saisissant et approprié à une pandémie qui, comme la voix dans votre tête, va dans des endroits imprévus et non pardonnés.

Et « Feast or Famine », progéniture impie d’AC/DC et du Sabbath de l’ère Ozzy, est une élégie mortelle, à manger ou à être mangée, pour les années Trump.





L’EP est complété par deux versions de « Wasteland », la version originale de l’album et une version alternative dépouillée qui comporte des touches de piano et de violoncelle, mais qui conserve l’énergie tourmentée de l’original.

Avec cette nouvelle sortie, SEETHER, l’un des groupes de rock les plus durables et les plus prolifiques, est au sommet de son art.