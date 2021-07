Judas Priest fête son 50ème anniversaire avec 42 CDs

Communiqué: L’un des plus grands groupes de heavy metal, Judas Priest, s’apprête à sortir un énorme coffret en édition limitée qui comprendra tous les albums live et studio officiels à ce jour, ainsi que 13 disques inédits. Un vrai régal pour les fans, car jamais le groupe n’avait été recherché autant de matériel inédit dans ses archives. Le tout a été restauré et mixé par Tom Allom, leur producteur emblématique, puis entièrement remasterisé par Alex Wharton aux studios Abbey Road.

Cette édition spéciale sortira le 15 octobre 2021 via Sony Music.

Ce coffret spécial arrive au moment où le groupe aura enfin l’occasion de célébrer son 50ème anniversaire avec ses fans. En France cet évènement sera marqué par un concert en tête d’affiche au Hellfest en juin 2022. Un festival qui est déjà complet ! Auparavant, cet automne, le quintette entamera les festivités avec une longue tournée aux États-Unis.