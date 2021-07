Jerry Cantrell annonce un nouvel album solo et un extrait en vidéo

Jerry Cantrell, le chanteur guitariste d’Alice In Chains » vient d’annoncer la sortie de « Brighten » son nouvel album solo pour le 29 Octobre. Il en dévoile un extrait avec le titre « Atone » à découvrir ci-dessous.

« Brighten » track listing:

01 – “Atone”

02 – “Brighten”

03 – “Prism Of Doubt”

04 – “Black Hearts And Evil Done”

05 – “Siren Song”

06 – “Had To Know”

07 – “Nobody Breaks You”

08 – “Dismemebered”

09 – “Goodbye” (Elton John cover)