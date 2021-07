GOJIRA annonce 3 grands concerts en France

Communiqué: Prévente pour le concert de Paris – Vendredi 2 juillet 2021 à 11h00 sur

http://www.gdp.fr

Gojira est incontestablement LE groupe français qui a su capter l’attention du public et des médias du monde entier.

Leur death metal profond et intelligent ne connaît pas de frontière. Nommés deux fois aux Grammy Awards en 2017, depuis plusieurs années maintenant leur nom côtoie celui des plus grandes formations internationales sur le haut des affiches des festivals les plus prestigieux.

« Fortitude », leur 7ème album, est un cri pour la planète, porteur d’un message écologiste et engagé, qui a été salué bien au-delà de la presse spécialisée. Paris Match, Le Parisien, Boomerang sur France Inter ou Quotidien sur TMC ont eux aussi souligné les qualités musicales et humaines de ce quatuor basque.

En France, « Fortitude » est entré directement à la seconde place du Top Album, alors qu’aux Etats-Unis il s’est classé n°12 dans le fameux Top 200 du Billboard

(n°1 des charts rock aux USA et en Grande-Bretagne), un exploit que peu d’artistes français peuvent se vanter d’avoir accompli.