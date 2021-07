Gibson crée son Label et signe SLASH

La célèbre marque de guitare américaine Gibson vient d’annoncer la création de son propre label Gibson Records. La marque annonce également comme première signature SLASH, et donc la sortie l’an prochain du nouvel album de Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators.

A noter que Gibson va travailler avec BMG, le quatrième plus gros label au monde.

Plus d’infos : https://www.gibson.com/News/gibson-records-gibson-announces-launch-of-record-label

EDIT 27/07/2021 – 16h45

Communiqué officiel:

NASHVILLE, TN (26 juillet 2021) Depuis 127 ans, Gibson – la marque américaine iconique d’instruments de musique – est synonyme de création et de définition du son pour toutes les générations de musiciens de tous les genres musicaux. Gibson a annoncé aujourd’hui le lancement de Gibson Records, dont le siège social se trouve à Music City, Nashville, TN, ainsi qu’un partenariat stratégique avec BMG.

Au cours des deux dernières années et demie, Gibson a développé avec succès des initiatives musicales autour de ses marques iconiques, de ses guitares haut de gamme et de ses formidables artistes. Sans oublier les actions qui ont remobilisé les fans de Gibson et la communauté musicale dans son ensemble, notamment les Gibson Artist Collections, Gibson TV, Gibson App, Gibson Generation Group (G3), Gibson Gives et le tout nouveau Gibson Garage à Nashville. Gibson Records est la prochaine étape majeure qui va contribuer à faire évoluer ses partenariats avec les artistes.

Les musiques emblématiques qui ont inspiré les mouvements générationnels ont été enregistrées avec des guitares Gibson depuis les débuts de la musique enregistrée. Gibson Records travaillera avec les artistes Gibson pour produire, enregistrer et promouvoir leur musique auprès des fans du monde entier, afin d’en transmettre la force, créer, mettre en avant et diffuser une musique centrée sur la guitare, dans tous les genres à travers le monde.

« Le lancement d’un label au service de nos artistes est l’évolution naturelle de nos 127 ans d’histoire. Gibson Records travaillera avec les artistes Gibson pour produire, enregistrer et promouvoir leur musique dans le cadre d’un partenariat tourné vers les artistes « , déclare Cesar Gueikian, président de la marque Gibson. « Gibson Records nous permettra à tous, chez Gibson, de rester concentrés sur notre culture engagée et connectée à une musique au service de l’artiste. Nous sommes ravis de lancer Gibson Records, d’annoncer que Slash est notre première signature et que nous avons conclu un partenariat de label avec BMG. »

Gibson Records a également annoncé qu’il avait conclu un partenariat stratégique de label avec BMG, la quatrième plus grande maison de disques dans le monde.

« C’est un honneur d’être la première signature du nouveau label Gibson Records », déclare SLASH. « Cela constitue sans aucun doute un zénith dans notre partenariat. Ayant travaillé en étroite collaboration avec Gibson depuis si longtemps, je sais que ce sera un label qui soutiendra véritablement ses artistes sur le plan créatif. Pas seulement moi, mais aussi tous les artistes avec lesquels ils choisissent de travailler. C’est juste parfait. »

Le partenariat entre Gibson Records et BMG est une formidable opportunité pour explorer de nouvelles idées pour le marketing et la promotion d’un disque », ajoute Jeff Varner, cofondateur de Revelation Management Group (le manager de longue date de Slash). « Cela démontre le réel engagement de Gibson envers la communauté des artistes, et cela servira de modèle pour de futures sorties. Travailler avec Cesar et l’équipe de Gibson a permis de proposer une nouvelle approche dans la manière dont nous pouvons soutenir la sortie d’un album. » »

« BMG félicite Gibson pour le lancement de son nouveau label et est fier de collaborer avec Gibson Records pour la sortie de son premier album », déclare Thomas Scherer, président de BMG Repertoire and Marketing, New York et Los Angeles. « Il s’agit de l’association parfaite entre deux marques globales qui ont une immense admiration pour les artistes iconiques dans le respect de leurs talents créatifs. Nous sommes ravis d’être le partenaire mondial du prochain album de Slash Featuring Myles Kennedy and The Conspirators et nous avons hâte de faire découvrir leurs nouveaux titres aux fans du monde entier. »

À propos de Gibson :

Gibson, la première marque iconique de guitares, a façonné le son de générations de musiciens et de mélomanes de tous genres depuis 127 ans. Fondée en 1894 et basée à Nashville, Gibson Brands possède un héritage de savoir-faire de classe mondiale, de partenariats musicaux légendaires et d’évolution progressive des produits qui est sans égal parmi les entreprises d’instruments de musique. Le portefeuille de Gibson Brands comprend Gibson, la première marque de guitares, ainsi que de nombreuses marques de musique parmi les plus appréciées et les plus reconnaissables, notamment Epiphone, qui est sur toutes les scènes depuis 1873, Kramer, la marque de guitares originale MADE TO ROCK HARD, MESA/Boogie, la maison de la tonalité, et KRK, support de toutes les musiques depuis plus de 30 ans. Gibson Brands se consacre à la qualité, à l’innovation et à l’excellence du son, afin que les mélomanes puissent continuer à vivre la musique façonnée par Gibson Brands pour les générations à venir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Gibson.com et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Gibson TV et Instagram.

https://www.gibson.com/

À propos de Slash :

Slash – l’iconique guitariste rock américain, auteur-compositeur et producteur de films et lauréat d’un GRAMMY- a vendu plus de 100 millions d’albums, reçu un GRAMMY Award et sept nominations aux GRAMMY et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Slash a atteint le sommet des charts avec son premier album solo, Slash (2010), auquel ont notamment participé Ozzy Osbourne, Fergie et Myles Kennedy. Peu après, il a formé son groupe actuel, Slash Ft. Myles Kennedy And The Conspirators, composé de Myles Kennedy (chant principal), Brent Fitz (batterie), Todd Kerns (basse/chant) et Frank Sidoris (guitare rythmique), qui tourne dans le monde entier et joue de la musique depuis une décennie. Le groupe a sorti Apocalyptic Love (2012), acclamé par la critique, qui a pris d’assaut le Billboard Top 200 Albums Chart, débutant à la quatrième place en tant que meilleur album rock et donnant naissance aux tous premiers hits radio #1 solo de Slash, « You’re A Lie » et « Standing In The Sun ». Slash a sorti Nothing Left To Fear (2013), la bande originale du premier film en salle coproduit avec SLASHfiction, sa société de production de films et de télévision spécialisée dans le genre de l’horreur. Le deuxième album du groupe, World On Fire, a débuté sous les louanges du monde entier et la chanson titre de l’album, « World On Fire », s’est hissée à la première place des radios rock américaines. En 2016, Guns N’ Roses s’est reformé et Slash a rejoint Axl Rose et Duff McKagan pour l’historique et toujours en activité « Not In This Lifetime Tour », que Billboard classe désormais comme la troisième tournée la plus rentable de tous les temps. La sortie la plus récente de Slash et de son groupe est leur troisième album Living The Dream (2018), acclamé par la critique, que Rolling Stone a qualifié de « filigrane de blues mordant à la fin d’un riff, de solos larmoyants remplis de longues notes et de riffs boogie-woogie », le Los Angeles Times a ajouté qu’il était rempli « d’influences inattendues de funk, boogie, blues et rock garage ». Soutenus par la chanson « Driving Rain’’, qui figure au Top 5, et le single « Mind Your Manners », ainsi que par les meilleures critiques de leur carrière, Living The Dream a débuté avec 10 places dans le Top 10 dans le monde et, à la fin de leur tournée mondiale en 2019, le groupe avait obtenu sept hits consécutifs dans le Top 10 single radio

http://www.slashonline.com

BMG – créé en 2008 – est la quatrième plus grande maison de disques dans le monde, le premier nouvel acteur global dans l’industrie de la musique à l’ère du streaming, avec des activités de label et d’édition musicale. Qualifiée en 2020 de Société parmi des plus innovantes par Fast Company, le discours de BMG est unique et témoigne d’une attention sans relâche à l’honnêteté et à la transparence dans les services qu’ils procurent à leurs artistes, auteurs et compositeurs. Les 20 bureaux de BMG répartis sur les 12 principaux marchés représentent à ce jour plus de trois millions de chansons et d’enregistrements, parmi lesquels les catalogues les plus connus et vendus de l’histoire de la musique populaire. L’offre particulière de BMG inclut la production de musique, de films et de livres, le management d’artistes, le merchandising, les droits voisins, l’édition et l’enregistrement de musique depuis une seule plateforme. BMG appartient à la société internationale Bertelsmann, spécialisée dans les médias, les services et l’éducation, avec comme autres activités le groupe audiovisuel RTL, l’éditeur Penguin Random House et les éditions de presse Gruner + Jahr. Avec sa perspective multi-plateforme, sa technologie intégrée et son engagement à aider les artistes à maximiser leurs revenus, BMG se donne pour objectif d’être la société de l’industrie musicale la plus attractive

http://www.bmg.com