Fractal Universe annonce un Live Stream pour le 25 Juillet

Communiqué: Fractal Universe annonce l’événement livestream « The Impassable Horizon – Alive » – les billets sont disponibles dès maintenant !

Après la sortie de leur dernier album, The Impassable Horizon, le mois dernier via Metal Blade Records, Fractal Universe est maintenant prêt à annoncer un événement livestream à venir pour soutenir cette nouvelle sortie : « The Impassable Horizon – Alive ». Le spectacle aura lieu le dimanche 25 juillet à 20h00 et sera la seule et unique occasion pour le groupe de présenter The Impassable Horizon dans son intégralité. Les billets peuvent être réservés dès maintenant sur le site :

https://fractaluniverse.veeps.com/

Fractal Universe commente : « Avec la sortie de ‘The Impassable Horizon’, nous avons reçu des messages de fans du monde entier nous demandant quand nous pourrons nous produire dans leur pays. Bien que nous n’ayons pas de réponse à cette question, avec ‘The Impassable Horizon – Alive’ nous voulons vous donner à tous l’opportunité de vivre un spectacle de Fractal Universe depuis chez vous !

Nous avons préparé une setlist unique : c’est la seule et unique fois que nous jouerons le nouvel album dans son intégralité, avec certains titres des albums précédents, le tout avec notre toute nouvelle production scénique ! Alors assurez-vous de ne pas le manquer ! »