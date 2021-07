Des news d’ADX sur son prochain album

ADX a mis son lien participatif en ligne depuis 1 semaine via ULULE :

https://fr.ulule.com/adx-nouvel-album/

Grâce à vous, nous avons atteint 1/3 de l’objectif de financement du nouvel album en 7 jours.

La campagne durera encore 31 jours.

Voici 2 nouveaux éléments (sous forme de puzzle à construire), de l’artwork réalisé par Stan W Decker.

Beaucoup d’entre vous ont déjà une idée de ce dont il s’agit mais nous allons laisser planer le mystère encore un peu… Sachez que vous n’êtes pas encore au bout de vos surprises !!

A ce jour, la batterie, les basses et le chant ont été enregistrés et nous sommes ravis du résultat. Comme toujours Francis Caste et son Studio Sainte-Marthe font un travail remarquable !

Nous ne vous cachons pas que nous sommes excités à l’idée de vous faire découvrir quelques prises de son et vidéos de notre travail en studio !

Pour commencer, voici quelques petits « teasers » :

Prise batterie 1 de DOG





Prises batterie 2 de Dog





Prise basse de Ju