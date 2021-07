Décès du chanteur de METAL CHURCH, Mike Howe

Mike Howe, le chanteur de METAL CHURCH, est décédé à l’age de 55 ans. Le groupe l’annoncé via les réseaux sociaux en déclarant:

« C’est avec nos plus grands regrets que nous devons vous annoncer le décès de notre frère, notre ami et véritable légende de la musique heavy metal. Mike Howe est décédé ce matin à son domicile d’Eureka, en Californie. Nous sommes dévastés et à court de mots. Veuillez respecter notre vie privée et celle de la famille Howe pendant cette période des plus difficiles. »

Mike Howe avait fait partie du groupe de 1988 à 1995 avant de revenir en 2015.