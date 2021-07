Décès de Joey Jordison (Sinsaenum, ex-Slipknot)

Nous venons d’apprendre le décès de Joey Jordison l’ex-batteur de Slipknot et qu’on avait pu retrouver dans le super groupe Sinsaenum. Il serait mort dans son sommeil.

Sa famille a déclaré: « La mort de Joey nous a laissé des coeurs vides et des sentiments de chagrin indescriptible. Pour ceux qui ont connu Joey, ont compris son esprit vif, sa personnalité douce, son coeur géant et son amour pour tout ce qui touche à la famille et à la musique. La famille de Joey a demandé à ses amis, les fans et les médias respectent naturellement notre besoin d’intimité et de paix en cette période incroyablement difficile. La famille organisera un service funéraire privé et demande aux médias et au public de respecter leurs souhaits. »