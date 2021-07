CRYPTIC SHIFT signe chez Metal Blade Records

Communiqué: Metal Blade Records est fier d’accueillir Cryptic Shift dans son écurie.

Fondé par Xander Bradley et Ryan Sheperson, puis rejoint par John Riley et Joss Farrington, Cryptic Shift est devenu une force dirigeante continuelle dans la prochaine génération de musique extrême.

Le ‘EP de 2016, Beyond the Celestial Realms, et le single de 2017, « Cosmic Dreams », ont fait naître Le premier album « Visitations from Enceladus » – l’une des sorties les plus acclamées par la critique.

Présentant la vision unique de Cryptic Shift sur le death/thrash metal progressif et technique et les thèmes de science-fiction, « Visitations from Enceladus » emmène les auditeurs au-delà des limites de la planète Terre musicalement et conceptuellement – le premier épisode de ce qui est peut-être la plus grande aventure musicale de science-fiction de tous les temps…

Aujourd’hui, après avoir signé avec Metal Blade Records, Cryptic Shift s’efforce de construire sur la base de leur phénoménal die-mensionominal Astrodeath, en suivant les thèmes et les concepts trouvés sur leur premier album, Visitations from Enceladus.

Cryptic Shift commente : « Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons signé avec Metal Blade Records. Nous sommes impatients de développer Astrodeath aux côtés de l’un des plus grands labels de la planète Terre et de poursuivre notre croisade cosmique à travers les hémisphères. L’écriture de la suite conceptuelle de ‘Visitations from Enceladus’ a commencé, et nous avons hâte de nous produire dans le monde entier dans un futur proche ! ».

Restez à l’écoute pour d’autres nouvelles à venir – la saga continue !

Cryptic Shift line-up:

Xander Bradley – Vocals & Guitars

Joss Farrington – Guitars

Ryan Sheperson – Drums

John Riley – Bass