Chronique : DEE SNIDER – Leave A Scar (Napalm Records)

Qui ne connait pas Dee Snider ? Une légende du heavy metal, le frontman de Twisted Sister mais aussi un artiste qui produit des albums solo depuis les années 2000. Il y a trois ans il s’était associé à Jamey Jasta, le frontman de Hatebreed pour produire l’album « For The Love Of Metal » sorti le 27 juillet 2018. Ce n’est donc pas une surprise de retrouver le même duo derrière ce nouvel opus intitulé « Leave A Scar » qui sortira le 30 Juillet 2021. La formule avait déjà bien marché en 2018 et c’est avec intérêt qu’il fallait se lancer dans l’écoute de cet album de 12 titres.

Alors on ne change pas les bonnes recettes et l’on retrouve ce son moderne et ces compositions qui le sont tout autant avec la voix accrocheuse de Dee Snider. Et c’est ça qui est le plus plaisant. Ce mélange d’une voix heavy et des riffs Metal car séparément ils semblent venus d’univers différents mais ensemble fonctionnent parfaitement bien, et là je prends le titre « Down but Never Out » comme exemple ou les guitares sont vraiment très Metal, Metalcore, prisent séparément. On retrouve également dans cet album des choeurs « hurlés », accrocheurs, que l’on retrouve aussi dans le metal voir parfois le hardcore, ajoutant encore plus à ce mélange si subtile, et qui fonctionnent à merveille avec la voix du frontman. Car Dee Snider réussit à y placer des lignes de chant qui collent parfaitement aux morceaux, aux ambiances, de vraies mélodies heavy et qui sonnent actuelles et tranchantes. Mais il n’oublie pas non plus le heavy avec un titre comme « Before I Go » ou encore « Silent Battles« . L’ensemble reste très actuel, loin des clichés et c’est une bien belle surprise de re-découvrir cet artiste avec une production si moderne.

Un autre exemple de ce mélange, de cette modernité, c’est l’association avec George « Corpsegrinder » Fisher de Cannibal Corpse pour le titre « Time To Choose » ! Qui aurait pu associer ces deux univers si différents ?! On pourrait aussi ressentir l’appel du thrash avec le titre « All or Nothing More » et son refrain qui pourrait rappeler un bon vieux Anthrax. Décidément Dee Snider reprends de nombreuses influences de styles différents pour ce 12 titres qui sont homogènes et forment un bloc de tout ce qu’on de mieux dans le Metal.

La production est au niveau de la légende du heavy, avec un son puissant. Le basse batterie est massif, les guitares bien claires dans le mix et la voix parfaitement traitée pour profiter des moindres variations du frontman. Une production aux p’tits oignons pour tous les amateurs de mur du son et autres claques sonores. Il y a du talent dans cet album !

Tout au long de ces 12 titres, Dee Snider se donne à fond, c’est peut être l’une des meilleurs, voir la meilleur production solo de l’artiste. « Leave A Scar » est un album qui s’écoute facilement et qui donne très vite envie de hocher la tête et de taper du pied. Un opus qu’il va falloir apprécier écoute après écoute pour en capter tous les détails. Et vivement la prochaine tournée pour en profiter Live.

Track Listing:

1) I Gotta Rock (Again)

2) All Or Nothing More

3) Down But Never Out

4) Before I Go

5) Open Season

6) Silent Battles

7) Crying For Your Life

8) In For The Kill

9) Time To Choose

10) S.H.E.

11) The Reckoning

12) Stand

Line-up:

Dee Snider – Vocals

Charlie Bellmore – Guitar & Background Vocals

Nick Bellmore – Drums

Russell Pzütto – Bass & Background Vocals

Nick Petrino – Guitar & Background Vocals

