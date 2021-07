Cane Hill en tournée en Europe début 2022 avec une date en France

Cane Hill sera en tournée avec Blood Youth début 2022 en Europe avec une date en France. Toutes les dates sont ci-dessous:

02/21 Glasgow, UK – G2

02/22 Manchester, UK – Rebellion

02/23 Leeds, UK – The Key Club

02/24 London, UK – The Underworld

02/25 Southampton, UK – Joiners

02/26 Bristol, UK – The Exchange

02/27 Birmingham, UK – Mama Roux’s

03/01 Paris, FRA – L’International

03/02 Baden, SWI – Werk

03/04 Munich, GER – Feierwerk

03/05 Vienna, AUT – Chelsea

03/06 Prague, CZE – Chapeau Rouge

03/07 Leipzig, GER – Naumanns

03/08 Hamburg, GER – Headcrash

03/09 Hannover, GER – Bei Chez Heinz

03/10 Den Bosch, NET – Willem Twee

03/11 Mainz, GER – Schon Schon

03/12 Cologne, GER – MTC

03/13 Antwerp, BEL – Kavka