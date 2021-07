Bury Tomorrow annonce le départ de son frontman Jason Cameron

Bury Tomorrow vient d’annoncer le départ de son frontman Jason Cameron.

Le groupe a déclaré: « Les 18 derniers mois ont été difficiles pour tout le monde. L’industrie de la musique en particulier a été complètement bouleversée. Nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir individuellement à ce que nous voulons de la vie et plus encore de Bury Tomorrow. Pendant ce temps de réflexion, il est devenu évident que nous ne sommes pas tous sur la même longueur d’onde et cela depuis un certain temps.

Nous sommes si fiers de tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent en tant que 5 et sommes immensément reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long du chemin, mais après de nombreuses discussions, Jason et nous-mêmes avons convenu que pour progresser comme nous l’entendons tous, nous allons se séparer.

Nous savons que quoi que Jase fasse ensuite, il apportera le même amour et la même passion qu’il a apporté à Bury Tomorrow.

Nous sommes ravis de voir ce que ce nouveau chapitre de Bury Tomorrow nous réserve. Nous espérons que votre amour et votre soutien se poursuivront et nous avons hâte de voir les fidèles de la Team BT lors de nos prochains spectacles. »