Between The Buried And Me vient de lancer une vidéo pour son single « Fix The Error » avec en Guest Mike Portnoy (ex-Dream Theater), Navene Koperweis (ex-Animals As Leaders) and Ken Schalk (ex-Candiria). Il s’agit du premier single tiré du nouvel album « Colors II » prévu pour le 20 Août via Sumerian Records. C’est à voir ci-dessous.