ARMORED SAINT dévoile une vidéo pour « Lone Wolf »

ARMORED SAINT dévoile une vidéo pour le titre « Lone Wolf » tiré de l’album « Punching The Sky » sorti en octobre 2020. C’est à voir ci-dessous.





Robert Graves commente : « Avec ‘Lone Wolf’, le groupe et moi avons tout de suite convenu que c’était l’occasion de créer une vidéo narrative qui transmettrait les thèmes des paroles de la chanson, tout en créant une expérience visuelle attrayante. Et donc, un hold-up de style noir au cœur de Los Angeles semblait correspondre parfaitement à la chanson. Nous avons décidé de garder l’histoire simple et de laisser le ton de la vidéo aider à transmettre la signification de la chanson. Cela nous a permis (à l’équipe) de créer une esthétique qui intensifie l’ambiance de la chanson, tout en obtenant des scènes d’action incroyables pour raconter l’histoire. Inutile de dire que les fans d’Armored Saint vont en prendre plein la vue. Je pense qu’ils vont l’adorer ! »

Le bassiste Joey Vera ajoute : « Travailler à nouveau avec le réalisateur Robert Graves a été incroyable. Non seulement cette vidéo est superbe à regarder, mais sous l’intrigue se cache une couche d’allégorie, de métaphore et de symbolisme. C’est une sorte de première pour nous. Les superbes paroles de John Bush se tordent et se transforment en significations qui ne sont pas visibles à première vue. C’est une vision du voyage d’une personne à travers la vie, de la façon dont elle s’y prend et de ce qu’elle retire de cette expérience à la fin. L’aspect néo-noir que Robert a créé à la fois dans l’histoire et dans les performances du groupe en fait un excellent ajout au catalogue de vidéos d’Armored Saint ».

Le chanteur John Bush ajoute : « Travailler avec Robert est génial. Ce type est vraiment incroyable. Il va devenir une star.

Cette fois, nous avons poussé le dialogue. C’était un défi pour moi, mais je me suis amusé avec. Pour la motivation, j’ai essayé de canaliser certains des grands acteurs qui viennent au studio de casting que ma femme et moi dirigeons.

Wolf » aborde le point de vue des personnes qui passent beaucoup de temps seules. C’est quelque chose que j’ai fait pendant des années. Les individus solitaires qui nous laissent toujours deviner. Cette vidéo leur est dédiée. »

Armored Saint a également préparé du nouveau merchandising – y compris une flanelle à manches longues, un cendrier, une flasque, un briquet, un support de plaque d’immatriculation, et plus encore ! – disponible à http://indiemerch.com/armoredsaint

Leaders et piliers de la scène heavy metal américaine depuis le début des années 80, Armored Saint revient en force avec son dernier album, Punching The Sky (2020). Une collection diversifiée et pleine d’attitude, c’est tout ce que les fidèles du groupe attendent d’eux tout en poussant leur signature sonore vers l’avant. Vera, en tant que producteur, a recruté la même équipe d’ingénieurs qui a travaillé sur Win Hands Down (2015) : la batterie a été enregistrée par Josh Newell aux El Dorado Studios de Burbank, CA, les guitares par Bill Metoyer aux Skullseven studios de North Hollywood, CA, et le chant, la basse et les enregistrements supplémentaires par le bassiste dans son studio. Mixé par Jay Ruston (Anthrax, Amon Amarth, Stonesour), l’album compte également quelques musiciens invités qui élargissent encore sa palette sonore, le tout démarrant au son des Uilleann Pipes, Vera ayant trouvé le joueur Patrick D’Arcy à Los Angeles et l’ayant recruté pour la cause. Le claviériste de Guns ‘N’ Roses, Dizzy Reed, contribue également à l’album, Vera lui donnant, ainsi qu’à D’Arcy, quelques indications générales et les laissant se débrouiller, tous deux livrant de solides performances. Gonzo Sandoval, membre du groupe, joue de la flûte amérindienne sur « Never You Fret » – une première pour Armored Saint et son batteur. Jacob Ayala, le fils d’un ami d’enfance qui est tambour-major au lycée, a également ajouté une caisse claire de marche sur l’un des morceaux, ce qui est vraiment remarquable.

Armored Saint line-up:

Joey Vera – Bass

Gonzo Sandoval – Drums

Phil Sandoval – Guitars

John Bush – Vocals

Jeff Duncan – Guitars