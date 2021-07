Act Of Denial dévoile le titre « Your Dark Desires »

Act Of Denial a dévoilé le titre « Your Dark Desires » comme nouvel extrait de l’album « Negative » prévu pour le 13 Août via Crusader/Golden Robot. C’est à écouter ci-dessous.

A noter la composition du groupe:

Chant: Bjorn “Speed” Strid (Soilwork, etc.)

Guitare: Voi Cox (Koziak, Victim)

Guitare: Luger (Benighted, Koziak)

Basse: Steve Di Giorgio (Testament)

Batterie: Kerim “Krimh” Lechner (Septicflesh)

Clavier: John Lönnmyr (The Night Flight Orchestra)