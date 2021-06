Zealot R.I.P. qui est composé de membres de Pig Destroyer, Darkest Hour… et qui sortira son album le 10 septembre prochain, dévoile une vidéo pour le titre « Ambush Predator » à voir ci-dessous.

« The Extinction Of You » track listing:

01 – “Extinction Of You”

02 – “Worship The Serpent”

03 – “Magnetic Field Of Dreams”

04 – “Personality Conflict”

05 – “Ambush Predator”

06 – “Red Queen Phenomenon”

07 – “Covered In Flies”