VOLBEAT lance non pas une, mais deux nouvelles chansons

Communiqué: Les danois de Volbeat profitent de l’arrivée de l’été pour nous balancer non pas une, mais deux nouvelles chansons !

Les premières depuis l’album « Rewind, Replay, Rebound » paru en 2019.

« Wait A Minute My Girl » est un pur brûlot rock’n’roll de 2 minutes 20, où les guitares de Michael Poulsen & Rob Caggiano se mêlent au piano de Raynier Jacob Jacildo et au saxophone de Doug Corcoran. La chanteuse Mia Maja, qui collabore avec le groupe depuis l’album « Seal The Deal & Let’s Boogie », y assure aussi les chœurs.







« Dagen Før » a été enregistré en duo avec Stine Bramsen, une star de la chanson danoise, connue pour chanter au sein du groupe Alphabeat. Comme Volbeat l’avait déjà fait quelques fois dans le passé,

des paroles en anglais s’y conjuguent avec un texte en danois.

Ces deux titres vont donc permettre aux fans de Volbeat de passer l’été en musique, sous le soleil, avant l’arrivée du tonnerre et des éclairs cet automne…