Slipknot devrait avoir terminé son nouvel album en Juillet

Dans une interview pour la radio du Minnesota, 93X, et à voir ci-dessous, Shawn « Clown » Crahan de Slipknot a annoncé que que le groupe pensait terminer son nouvel album en Juillet. Mais il a également annoncé qu’il s’agissait là du dernier album avec Roadrunner Records. La sortie de l’album devrait être prévue pour la fin de l’année.

Voici ce qu’il a déclaré: « Je crois que cet album est… C’est de la musique de Dieu, mec. C’est le centre de la bête pour moi. C’est un tout autre élément.

En tant que groupe, nous avons essayé de faciliter certaines idées dans l’enregistrement et l’écriture des titres. L’écriture de titre ne se contente pas de donner à nos fans des « Psychosocial » et des « Surfacing » – sans le dire, nous pouvons parfois écrire ces titres pendant notre sommeil; c’est ainsi en nous. C’est ce que nous ne savons pas et ce que nous ne savons pas retirer, c’est ce qu’est l’amour pour l’humanité. Je veux faire une différence.

Je ne fais pas beaucoup de charité parce que je crois que ce que je fais sur scène est ma charité. C’est réunir tout le monde pour une soirée.

Je pense juste que ce que nous faisons maintenant est vraiment… Il se passe beaucoup de choses. Premièrement, nous quittons notre label [après la sortie d’un nouveau LP]. Et je me sens libre. Cela n’a rien à voir avec la suite. C’est juste à voir avec : « Éloignez-vous de moi ».