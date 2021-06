SLEEP TOKEN dévoile une vidéo pour « Alkaline »

SLEEP TOKEN vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Alkaline » tiré du nouvel album « This Place Will Become Your Tomb » prévu pour le 24 septembre via Spinefarm Records.







Sous la bannière Sleep Token, se cache la vision unique et large d’un individu – anonyme, silencieux, masqué, armé d’une gamme vocale stupéfiante, d’un toucher adroit aux claviers, et d’une approche live qui n’est jamais moins que pleinement engagée. L’entité underground britannique connue sous le nom de Sleep Token, dirigée par Vessel, a commencé le rituel du Sundowning le 20 juin 2019 avec « The Night Does Not Belong To God ». Sleep Token a commencé à publier ses » offrandes » toutes les deux semaines, le jeudi à Sundown BST, accompagnées de visualisateurs. Chaque offrande avait son propre emblème, établissant l’univers de Sleep Token sur le premier album Sundowning. Ce 18 juin 2021, le cycle recommence, mais avec une nouvelle naissance. Le nouvel album ‘This Place Will Become Your Tomb’, repousse les limites du son de Sleep Token dans de nouvelles avenues en brouillant les genres tout en conservant la signature sonore.

This Place Will Become Your Tomb track list:

1: Atlantic

2: Hypnosis

3: Mine

4: Like That

5: The Love You Want

6: Fall For Me

7: Alkaline

8: Distraction

9: Descending

10: Telomeres

11: High Water

12: Missing Limbs